"Vene sõjalaevastiku terviseks – põhjani!" ⟩ Ukraina kaitseminister saatis Saaremaa ettevõtjale sümboolse vastukingituse

"See on meie Kaitseministeeriumi toodang, mis on viie kuu jooksul saanud brändiks nr 1 Ukrainas, aga samuti kõikjal mujal," kirjutab Ukraina kaitseminister Oleksii Reznikov Saaremaa ettevõtjale Andres Tinnole kaaskirjas pakile, mille saatis tänutäheks suvise kingituse eest.