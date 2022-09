Enne ja nüüd ehk Muutused julgeoleku vallas

Poola, Leedu, Läti piiridel Valgevenega on jätkuvalt eriolukord takistamaks ebaseaduslikke piiriületuskatseid. Eelmisel nädalal teatas Läti piirivalveteenistus ebaseaduslike piiriületuste surve kasvust nende piiridele. Eesti on käitunud mõistagi solidaarselt, lähetades naabritele kõikvõimalikku abi, hea väljaõppega inimesi ja tehnilisi vahendeid.

Olukord muutus täielikult muidugi 24. veebruaril, kui Putini režiimi dikteeritav Venemaa alustas täiemahulist sõjalist rünnakut Ukraina vastu. Täna oleme kindlad, et sellele eelnenud Valgevene hübriidrünnakud piiridele pandi toime Putini käsul ja toel selleks, et testida Lääne ühtsust ning tekitada Balti riikides ja Poolas sisepoliitilisi lõhestusi. Lääs oli ühtne võitluses hübriidrünnakutega ja on jäänud ühtseks ka Ukraina toetamises Venemaa sõjaliste rünnakute tõrjumises. Lootkem, et niinimetatud meid ei hakkaks häirima sõjaväsimus, eelkõige liitlaste hulgas, sest ukrainlaste juures me seda muidugi näha ei saa. Neil ei ole muud võimalust kui võidelda oma vabaduse, oma kodu ja kodumaa, oma laste ja nende tuleviku eest lõpuni – võiduni.