ÜLESKUTSE ⟩ Kohtume laua ääres!

Kuressaare piknikutraditsiooni idee algus ulatub aastasse 2008, kui Arensburgi omanik Terje Nepper külastas spaakoolituse raames Pariisi. Ühel õhtul linnas jalutades märkas Terje koos kaaslastega, et valgesse riietatud inimesed piknikukorvide ja laudade-toolidega liiguvad Champs-Élysées´ suunas. Pariisi valge pikniku ehk Diner en Blanc´i melu oli nii muljetavaldav, et idee pakiti mälukohvrisse ning sõideti sellega Saaremaale tagasi.

Pikniku korraldamine on silmitsi seisnud ka erinevate katsumustega – seoses kesklinna remondiga toimus pika laua pidu ühel aastal hoopiski pargi juures ning seoses koroonapiirangutega on vahele jäänud suisa kaks korda.

Korraldajate soov oli ja on alati olnud, et piknik oleks linna elanikele ja külalistele tasuta. Kes soovib toetada, see saab seda alati vabatahtlikkuse alusel ka teha.