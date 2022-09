JUHTKIRI ⟩ Ikka jääb väheks...

"Rahajutt käib iga päev, iga mehe suus," laulis Hardi Volmer, kunagise kultusbändi Singer-Vinger solist. Rohkem kui kolmekümne aastaga, mis selle loo salvestamisest möödas, pole vähemalt selles osas muutunud midagi, et rahast räägivad tõepoolest kõik. Ja iga päev. Ja küllap isegi rohkem kui toona. Ning pigem siiski sellest, et raha on vähe, kui et sellest piisab või jääb lausa üle.