KES SOOVIB? ⟩ Omniva paigaldab Saaremaale esimesed pakikapid

Omniva testib uut lahendust, mille kasutamisel ei pea minema oma pakkidele järele postkontorisse või pakiautomaati, vaid need saab kätte endale sobival ajal kodule lähedal asuvast pakikapist koos oma tavapostiga. See teenus sobib hästi neile, kes tellivad palju e-poodidest, mille trend on jätkuvalt kasvav.