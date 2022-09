JUHTKIRI ⟩ Pulmasaar Saaremaa

Milles peitub Saaremaa võlu, et abiellu astumiseks valitakse just see koht? Tullakse ju siia pulmi pidama ka mere tagant ning koguni võõrsilt. Küllap paljud, kel endal Saaremaaga otsest seost pole, näevad meie saart selle meretaguse asukoha ja omanäolise looduse tõttu kauni romantilise paigana. Saaremaalt pärit või siia jäänud inimesed aga leiavad: kõige õigem on abielluda just oma armsal kodusaarel.