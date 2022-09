VASTUKAJA ⟩ Sõja eest põgenenud lapsed ei põhjusta Eesti õpilastele kannatusi

Õpetajate pöördumist vallajuhtidele vahendanud Saarte Hääl toob välja, et eesti keele oskuse puudumise tõttu on Ukraina lastest saanud lihtsalt tundides viibijad ning et neil puudub õppetööks vajalik tugi, sobivaks kohandatud õppekavad ning eesti keele õpe.