MUHU UUDISSED ⟩ Laupa Külasema laadale!

Laupa suab tulisema ea tuju omale Külasemast. Külasema kohe oogid nõuke koht, kus inimesed oo kogu aeg suud muikus pias. Olga elu kui sant tahes. Ja et laupa oo nende laadapäe, siis naad oo kindlaste kohe iseäranis rõemsad. Nõnna et kis tahab miskit osta või müia, siis 10. septembril Külasema laadal suab. Laadakaup oo puhas kraam! Oma suare lammas, liha, kala, mesi, näputüö, keraamika, aiasaadused. Laada kohvik oo ja näituse sahver ja õnneloos ja oksjon ja kirbukas. Ja oo kua mõned õppemise tuad. Neh ja rõemsa miele suab viel kõege kauba piale just tuimuidu.