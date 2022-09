JUHTKIRI ⟩ Noored arstid, tulge saarele!

Möödunud nädalalõpul harisid ligi 70 noort perearsti end Saaremaal suvekoolis. Üks eesmärk oli see, et meedikud tutvuksid Saaremaaga. Äkki teebki mõni neist otsuse siinset perearstide põuda leevendama tulla.

Jah, Saaremaa on Tallinna või Tartuga võrreldes kauge ja vaikne kant, aga oma võlud on siingi. Mine tea, ehk muudab otsustamise pisut kergemaks see, et tulijail on võimalik Saaremaa vallalt 25 000-eurost eri- ja perearsti toetust taotleda.