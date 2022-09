KÜLAVAHELOOD ⟩ Sassimaja tagahoovis peeti lustakat lõõtsakontserti-simmanit

Ettevõtjast lõõtspillimängija Tõnu Eermann Oitme külast selgitab kuulajaile, miks pillimeestele ja -naistele ning publikule sellist kontsert-simmanit vaja on, rõhutades sealjuures seda, et viimasel viiel aastal on lõõtspillimängu populaarsus hüppeliselt kasvanud.