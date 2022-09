HIRMKALLIS ELEKTER ⟩ Millist paketti valida ja teised põletavad küsimused

Miks minu viimase kuu elektriarve nii suur oli? Millal on võimalik valida universaalteenust? Kas praegu on õige aeg elektrihinna fikseerimiseks? Mis vahe on elektri üldteenusel ja universaalteenusel? Mis elektripakett mul on? Milline pakett mulle paremini sobib? Energia Eesti turu juht Dajana Tiitsaar vastab viiele kõige sagedasemale küsimusele, millega kliendid Eesti Energia klienditeenindajate poole pöörduvad.