JUHTKIRI ⟩ Kooliaia ümbesünd

Tänapäeval on kooliaiad endises mõistes säilinud vaid vähestes kohtades. Kõikjal pole enam alles koolegi. Küll aga on tollest ajast jäänud koolihooned ja mõnes kohas ka kooliaiad, olgugi et ammu-ammu sööti kasvanud. Üks selline kunagine kooliaed asub Torgus ning kohalikel on plaan sinna hoopis kogukonnaaed rajada. Eeskätt koolituslikel eesmärkidel – selleks, et tutvustada uusimaid aianduslikke teadmisi ja aiakujunduse trende ning kasvatada taimi, mis meie koduaedades veel väga levinud ei ole.