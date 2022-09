Reedel madalrõhkkond nõrgeneb, aga nihkub Soome edelaossa, Turu saarestiku piirkonda ja selle serva mööda liigub vihmahooge üle Eesti - enam päeval, öösel on sajuhooge hõredalt. Edelatuul on pisut nõrgem, puhanguid 12-13 m/s. Õhutemperatuur on öösel 5..9, rannikul kuni 12°C, päeval on 12..15°C.