JUHTKIRI ⟩ Kesklinna puud ehk Miks hoidub vallavõim debatist?

Siinkohal tekib küsimus, et kuidas on võimalik teatada pea igast väikesest operatiivsest liiklusmuudatusest ja olla vait kui sukk nii suure arengu koha pealt?

See ei ole aga päris täpne. Vallalehes ilmus lakooniline teade tegelikult 16. septembril: "13. septembrist kuni 24. septembrini k.a on avalikul väljapanekul Tallinna tänava ja Lagle tänav 12 projekteerimistingimuste eelnõud. Kuressaare linnas Tallinna tänaval kavandatakse uuendada sõidu- ja kõnniteed ning muuta parkimislahendust tänaval."

Võimalik, et Saaremaa vallajuhte hirmutas see, kuidas võttis avalikkus eelmisel aastal täpselt samasuguse asja vastu Haapsalus. Või on see "Kuressaare ametnike puudeviha järjekordne avaldus", nagu arvab üks lugupeetud Kuressaare linnakodanik?