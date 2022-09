EFTA 2022 ⟩ Režissöör Toomas Kirssi tunnustati postuumselt elutööpreemiaga

Auhinda läks vastu võtma tema abikaasa Kätlin Kontor-Kirss. "Ma arvan, et Toomas tegi teadlikult oma terava sõnakasutusega kõik selleks, et taolist auhinda oleks talle tema eluajal olnud anda väga keeruline kui mitte võimatu. Aga tean päris kindlalt, kui täna oleks juhtund ime ja ta siin seisaks, siis oleks ta südamest tänulik, hingepõhjani liigutatud ja paneks selle taiese kodus oma kirjutuslaual kõige nähtavamasse kohta ja sinna see täna õhtul täna ka jõuab," tänas oma kõnes Toomas Kirsi abikaasa.