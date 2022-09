Kaur Kõue Kuressaarest: Korra aastas võiks hambaarsti juurde ikka jõuda. Viimati käisin eelmisel aastal, sel aastal on veel käimata. Üldiselt on mu hambad korras olnud, peab näiteks ainult lihvima. Kas hambaravi on kallis või mitte, sõltub sellest, kui hästi sa oma hambaid hooldad. Kui hambad on korras, saab haigekassa hambaravihüvitisega hakkama. Ka mu lapsed käivad korra aastas hambaarsti juures. Käime CityDentali hambakliinikus Ajamajas. Seal on head ja asjalikud arstid.