Kuidas seletada vägivalla põhjuseid sõjas

"Meile võivad massihauad Izjumis ja mujal tunduda täiesti arulageda vägivallana, aga tegelikult kannavad need endas täiesti plaanipärase vene stabiliseerimisloogika pitserit," kirjutab saarlasest filmimees ja kommunikatsiooniekspert Ilmar Raag Facebookis. "Omal viisil on tegemist täiesti ratsionaalse tegevusega ja just see on hirmus."