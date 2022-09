SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang ütles, et Saaremaa kinnisvaraturul on korteriomanditehingute aktiivsus tõusnud ligi 20% ehk juba esimese kaheksa kuu jooksul sõlmiti peaaegu 210 ostu-müügitehingut. Samas suurusjärgus on tõusnud ka SEB sõlmitud laenulepingute arv Saaremaa laenuklientidega.