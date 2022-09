JUHTKIRI ⟩ Alati pole appihüüdeist kasu

Kuressaare haigla erakorralise meditsiini osakonda satub iga nädal mõni hädaline, kes on oma kodus kukkunud ja seal abituna lamanud. Osa neist on võimelised pärast haiglast pääsemist ise hakkama saama, teised paraku mitte.

Paljud eakad või tervisega hädas olevad inimesed elavad üksi. Sugulasi kas pole või on need liiga kaugel. Saartel on ju üsna tavaline, et suureks sirgunud lapsed lähevad mandrile õppima-tööle ja ehitavadki oma elu üles seal, mere taga.