ARMAS VIDEO ⟩ Värava kinotalust põikas läbi haruldane külaline

Rand vaatas esimesel hetkel, et Väravale on eksinud koolibri, aga hetke pärast sai aru, etolevuse liikumine oli pigem "liblikalik". "Polnud kahjuks aega jälgima jääda. Astusin just majast välja, et Kuressaarde sõita, siis märkasin teda ja nii "lennu pealt" filmisin," selgitas ta.