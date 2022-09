JAAN TAMMSALU ⟩ Otsustamiseks on tihtipeale vaja kahte inimest

Üks mees ütles mulle hiljuti, et nende peres on asjad selged – kohe algusest peale. Suured asjad otsustab tema ja väiksemad naine. Kui ma siis uurisin, millised need suuremad asjad on – sest ma olin kuulnud selliseid keeruga lugusid ka enne –, siis ta vastas, et siiani pole ühtegi suurt asja nende peres veel ette tulnud. Noh ... Täiesti eriskummaline perekond, kus mees ei otsusta midagi ja tunnistab ka ise, et kõik on naise otsustada. Ma usun, et selliseid perekondi on vähe.