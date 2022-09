Ametikool alustab valikainena elektriautode hoolduse õpetamist

„Seni oleme elektri- ja hübriidautode teemat käsitlenud teoreetiliselt. Uute õppevahenditega saame tegeleda ka praktiliste õppeharjutustega. Autole lisaks ootame pikisilmi uue aasta alguse poole saabuvat elektri- ja hübriidautode õppestendi, millega on võimalik õppida, simuleerida kõiksuguseid vigu,“ rääkis ametikooli kutseõpetaja Margus Kivi. „Kolmanda kursuse õpilased lähevad varsti neljaks kuuks ettevõtetesse praktikale. Kui nad tagasi tulevad, siis alustame. Elektriautode hoolduse puhul on kõige tähtsam, et ohutus oleks tagatud. Nende teadmistega on juba hea minna reaalse auto kallale.“