Kui esialgsetel aastatel oligi tegemist vaid mälestuslõkkega, siis mõni aeg hiljem lisandus sellele ka õhtune mälestuskontsert kirikus. „Nii ta on nüüd läinud, et algul on alati väike kontsert-jumalateenistus Mustjala Anna kirikus ja kui hakkab juba enam-vähem pimenema, siis teeme lõkke Tagaranna pangal,“ kinnitas Kolter.