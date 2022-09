MUHU UUDISSED ⟩ Riede lähäb tansiks

Piletime just otse ep müida. Anneta suab omast vabast tahtest. Neh, et pidu ikka korda lähäks ja suure vaiva nägijad just oma kulude ja kirjadega Sõrvemualt siia ja tagasi ep piaks sõitma. Ju igaüks tunneb, mis ta teris ja rõemus miel veart oo. Ja kis ise mõne pilli kainlu võtab ja lugu mängab, selle kääst ep taheta mitte kopikastkid. Nõnna et juu lähäb ja näitab ikka sõrulastele ette, et mõuke üks õige Muhu pidu oo.