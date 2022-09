MAA ELU ⟩ Metssead teevad maisikasvatajad murelikuks

Piimakarjale söödamaisi kasvatav Kõljala POÜ juht Tõnu Post ütles, et üle pika aja kannatavad maisipõllud seakahjude käes. "Meie oma droonipilt näitab, et Haeska küla taga on sead päris palju laamendanud," rääkis põllumees. Ettevõttel kasvab mais umbes sajal hektaril põllumaal ja eeldatavasti kümnendik saagist jääb seakahjude tõttu saamata.