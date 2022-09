Riik ei osta ära TS Laevade reisiparvlaevu

TS Laevade juhatuse esimehe Indrek Randveeri sõnul on see ettevõtte seisukohalt väga hea otsus. "Meie laevad on suhteliselt uued ning regulaarselt ja hästi hooldatud, mis annab meile kui laevafirmale head eeldused uutel hangetel osalemiseks ja oma teenuste pakkumiseks kas Eestis või kaugemalgi," sõnas ta.