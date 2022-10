MESIMAGUS KOOGIRETSEPT ⟩ Mida teha õuntega? Ikka kooki!

Erinevaid õunakoogiretsepte leidub ilmapeal lugematu arv ja igal vähegi küpsetamispisikuga nakatunul on oma lemmik ilma igasuguse kahtluseta kindlasti varnast võtta. Õigupoolest pole tal tarvis seda ehk otsima hakatagi, sest tõenäoliselt on see vilunud küpsetajal ammuilma peas. Tuleb vaid pihta hakata!