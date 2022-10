Kuressaare peatänava puud ja demokraatia

Plaan võtta Kuressaares peatänava äärest puid maha on tekitanud juba parasjagu ärevust. Kui lugeda Saarte Hääle tehtud gallupit (möödunud nädala teisipäevase seisuga), siis soovib 39 protsenti, et puud asendataks uutega, ja teine 39 protsenti peab õigeks nende allesjätmist. Minu poole on isiklikult selle murega pöördunud ka mõni kuressaarlane. Tundub, et puude mahavõtmise kava väga ei lenda.