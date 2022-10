Õie Kukk Rahu külast: Oleneb, mis elamiseks vaja on. Kõik vajalikud teenused on ju kohapeal olemas. Küttepuid on küll tarvis! Neid oleme ostnud siit ja sealt. Linnas käin vahel harva – ainult suuremaid ostusid tegemas. Linnas käin bussiga ja see graafik võiks tõesti parem olla. Hommikul saab linna küll, aga tagasi ei pääse enne kui alles õhtul.