HARLI ULJAS ⟩ Roheenergia muinasjutuhinnad: "Elektrit on vaja ka siis, kui päike ei paista või tuul ei puhu."

Kui nüüd kujutada ette, et olemegi jõudnud rohelisse tulevikku, kus tuulikud ja päikesepaneelid on igal hetkel saadaval, siis tõesti-tõesti, kui kõik pöörleb ja paistab, tundub maksumus soodne, eriti veel kui kõike on külluses. Siis ei maksa elekter lausa mitte midagi.

Aga kui mõelda, et vaja on elektrit ka siis, kui päike ei paista või tuul ei puhu – selleks on vaja investeeringuid salvestamistehnikasse või siis juhitavatesse jaamadesse – olemasolevatesse või uutesse. Mis tähendab, et vaja on senisest märkimisväärselt rohkem kapitali elektrienergia tootmisesse. Ja kui kapitali on vaja paigutada lausa kolm-neli korda rohkem, siis kanda tuleb ka täiendava kapitaliga seotud kulutused.