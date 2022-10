HARLI ULJAS ⟩ Mida tuulepark väärtustab

Ei jää sellist muljet. Pigem tundub, et jätkub see, mis varem. Tehnoloogia on teinud kättesaadavaks mingi ressursi, mida saab nüüd ekspluateerida. Jätkub seesama ihalus rohkema ja suurema, rikkama ja ilusama virvatulukese suunas, unustades samal ajal nii enda kui ümbritsevad inimesed kui keskkonna.

Võtame, mida on vaja, lööme labida maasse, et otsida üles põlevkivi või muudame looduskaitseala puupõlluks. Rohepööre tähendabki ju seda, et pöörame nüüd lihtsalt veel ühte osa oma rohelisest elukeskkonnast ümber. Tuuleparkide senise arutelu puhul tundub, et arutelu lähtub sellest nagu oleks kusagil avastatud uus kullakaevandus, ressurss, mida tuleb nüüd agressiivselt koloniseerima hakata ja miks me seda juba teinud ei ole.