Vedaja plaanib Pireti ja Tõllu elektriga sõitma panna

TS Laevad juhatuse liikme Guldar Kivro sõnul sai ettevõte Euroopa Liidu Innovatsioonifondist 4,5 miljonit eurot, et alustada juba sel aastal Pireti ja Tõllu ümberehitamist täiselektrilaevadeks. Kuna seni on puudunud selgus, kas riik ostab parvlaevad välja või jäävad need vedajale, tuli plaan pausile panna. "Kui laevad jäävad meile, siis ehitame need kindlasti ümber," kinnitas Kivro. Tema sõnul maksab laevade ümberehitus kokku umbes 7,5 miljonit eurot, millest ettevõte peab ise tasuma kolm miljonit eurot.