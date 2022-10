KÜLAVAHELOOD ⟩ Saarlased avamerel kuldkalakest püüdmas

Raadiomehe küsimusele, kas kaptenihärra on oma kuldkalakese välja püüdnud, vastas kapten-kirjanik, et iga inimene püüab oma unistusi teoks teha. Muinasjutus täidab välja püütud kuldkalake püüdja kolm soovi. Uustulnd vastas, et tema pole kuldkalakest veel kätte saanud. Kui aga oled elus eesmärgid seadnud ja need täita suudad, siis võidki selle võrdsustada kuldkala väljapüüdmisega.