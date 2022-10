Septembris praamireisijate arv langes

TS Laevade juhatuse liikme Ave Metsla sõnul on reisijate ja sõidukite arvu kahanemine suvehooaja lõppedes igati ootuspärane. “Küll aga on eraldi vaadatuna märgata Virtsu–Kuivastu liini reisijate numbrites hoopis kasvu, reisijate arv suurenes võrreldes möödunud aasta septembriga 1 protsendi võrra, sõidukite arv on siiski languses ja vähenes viis protsenti,” ütles Metsla pressiteates.