LY MIIL ⟩ Tornimäe kool peab jääma!

Seni on inimesed ja asutused suutnud kuidagi toime tulla, ent kauaks? Mis on viimane valupunkt, millest enam edasiminekut ei toimu?

Ääremaal elav inimene suudab ja peab kohanema, meil on selleks ka südikust ja leidlikkust. Oleme suutnud pikapeale leppida postkontorite, pankade, raamatukogude ja poodide kahanemise ja kadumisega, kuid KOOL? See ongi valupunkt – koolide vähenemise ja hääbumisega inimene ja kogukond enam leppida ei saa. Kool ja lasteaed, samuti rahvamajad ja kohalikud ettevõtted on iga piirkonna süda. Need kõik koos annavad inimestele turvatunde, et piirkonnal on võimalus areneda ja kasvada.