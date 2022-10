SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Lihtne on olla pessimist

Nii nagu ühiskond tormab ühelt teemalt teisele (kohati tundub, et järjest suurema kiirusega), vahetavad ka poliitikud oma hobiameteid, milles kiiresti saavutatakse eksperdi staatus. On oldud nii harrastusviroloogid, harrastuskremloloogid, viimasel ajal aga harrastusenergeetikud. Täitsa põnev on mõelda, milline harrastusliku asjatundlikkuse valdkond saab eelseisvate valimiste keskseks teemaks.