Saaremaa ralli saab kärpe-eelarvest hoopiski raha juurde

Saaremaa abivallavanem Koit Voojärv ütles portaalile Saaremaa Spordisõber, et eelnevatel aastatel on vald toetanud rallit 30 000 euroga, uuel aastal on toetussummaks aga 50 000 eurot. Ta lisas, et rallikorraldajatega sõlmitud lepingus oli nimetatud 50 000 eurot sees, aga vahepeal see summa vähenes. Nüüd on valla soov toetus kokkulepitud tasemele tagasi tõsta.