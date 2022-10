JUHTKIRI ⟩ Hea idee tasub kindlasti teoks teha!

Logopeedi abi vajab üha enam lapsi, selle ala spetsialiste aga napib. See on suur probleem kogu Eestis, eriti terav aga siin, mere taga. Üksnes logopeedi abist laste kõnedefektidest jagu saamiseks ja kõne arendamiseks siiski ei piisa. Suur roll on siin nii lapsevanematel kui ka lapsel endal. Laps aga tahab õppida ja harjutada siis, kui see on põnev, mitte tõsine ja vaevarikas töö. Ja mis meeldiks lapsele veel rohkem kui mängimine?