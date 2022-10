ANNELY ÕISNURM, Sandla rahvamaja juhataja ütleb, et reform muudab Saaremaa kultuurielu põhjalikult.

Saaremaa vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon on seisukohal, et asutuse Saaremaa Kultuur loomise eelnõu on liiga toores. Eelnõu juhtkomisjon kinnitas otsust seitsme poolt- ja ühe vastuhäälega.