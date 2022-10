"Meie elumaja on ilmselt üle saja aasta vana," ütles perenaine Anne. “Täpset vanust ma kahjuks ei tea, sest mitu korda on juurdeehitust tehtud." Keerdi sõnul on ta ka korteris elanud – lapsepõlves Orissaares Laulu tänaval. "Praegu ma ei kujuta küll ette, et tahaksin korteris elada – mitte mingil juhul!" lausus ta. "Oma maja, see on oma õu, oma olemine, oma astumine."