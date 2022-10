JUHTKIRI ⟩ Halud ja külmavalud

Ahjude ja keskküttekateldega oma eluruume kütvate leibkondade jaoks tähendab see märkimisväärset lisakulutust, sest erinevalt tsentraal- või elektrikütte tarvitajatest, kes toasooja eest maksavad kuukaupa, varuvad nemad reeglina küttematerjali ette terveks kütteperioodiks. Jah, halupuid on võimalik osta ka kotikaupa, aga see on pigem mugavuskaup, mida kasutavad vähesed.