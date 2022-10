Saarlased võtsid Töllu Rusikal osalenud NATO liitlased soojalt vastu

„Ajalooline sündmus, kui tankid pärast 50-aastast vaheaega Saaremaale jõudsid, läks kohalikele korda. See, millise entusiasmiga Briti tankide saabumist saarele vastu võeti, oli ehk kogu nädalavahetuse vägevaim osa,“ lisas kapten Alex Nichol Suurbritanniast, kes on kompaniiülema abi Tapal baseeruvas NATO eelpaigutatud lahingugrupis eFP.

Õppuse suurim kordaminek oli Prantsusmaa, Suurbritannia, Kanada ja Eesti üksuste omavahel integreerimine ja õppetundide ning kogemuste vahetamine. Kaitseliitlaste jaoks oli see esimene kord harjutada tõeliste tankide vastu. Tankitõrje spetsialistid jagasid omavahel tohutul hulgal NATO erialateadmisi,“ rääkis kapten Nichol.

Laupäeval ja pühapäeval harjutasid kaitseliidu tankitõrjujad Eesti eri piirkondadest Prantsusmaa ja Suurbritannia kaitseväelaste juhtimisel erinevate varitsuste korraldamist, pioneeritõkete rajamist ja said otse tankistidelt uurida nende lahingutaktika ja tegutsemise kohta.

Saadi kogemus sellest, millise kiirusega tank maastikul liigub ja kuidas erinevaid takistusi ületada suudab. Kogeti, mis tunne on sõitvas tankis istuda.

„Ma ei oodanud, et saar nii ilus on. Mul polnud küll väga palju aega ringi vaadata, aga kui mul on eraisikuna aega, siis tulen kindlasti uuesti.“