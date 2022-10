Saaremaa valla kriisinõustaja ei välista põgenike teist lainet Saaremaale

"Ukraina põgenike kriisi valguses on tähtis analüüsida, kuidas hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP) meie vallas toimis ning millised on kitsaskohad. Saaremaa puhul saab tõdeda, et plaan toimis ning antud kriisi valguses parandusi teha pole vaja," ütles Havi.