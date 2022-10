Peedu Pannel Vanamõisast: Olen selle kellakeeramisega harjunud. Kas ta mulle endale kuidagi mõjub – ei ole tähele pannud. Ka keegi tuttavatest pole kurtnud, et kellakeeramine kuidagi tervise peale käiks. Loodan siiski, et kunagi saab jälle olema üks kindel aeg. Vanasti nii ju oli ja kõik oli okei. Miks seda tegema hakati ja mis see nüüd õige on, kas suve- või talveaeg, kes seda teab. Mina leian, et pigem otsustatagu suveaja kasuks. Sügisel ja talvel on valgust niigi vähe. Siis oleks õhtul natukegi kauem valge.