SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Ennustame tormi… ja tuleme toime

Alles praami peal kargas pähe – koolivaheaja algus ju. Saarele sõites on ikka nii – kohe, kui esineb teatav anomaalia, üritus, püha vmt, on ka praamisaba tuntud headuses platsis. Isegi väljaspool suvist kõrgaega. Ka on näha, et kiire laadimisega – sest väljumise aeg on kivisse raiutud – ei ole stividoridel aega ja võimalust vaadata, kui tihedalt autojuhid laeval pargivad. Teinegi kord olen vaadanud, et üsna mitme auto ruum läheb mugavate pikivahede nahka.