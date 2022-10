Tõuksihooaja rekordsõitja on seni vuristanud kokku 668 korda

Bolti pressiesindaja Karin Kase sõnul on tõukerattad ehitatud küll nii, et nendega on võimalik sõita ka talvel, kuid liiklejate ohutust silmas pidades tuleb need talveks linnapildist ikkagi eemaldada. "Jää ja libeduse saabudes korjame rattad tänavatelt ära," ütles Kase.