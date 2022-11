JUHTKIRI ⟩ Kasvavad kulud, kasvavad kohatasud

Samas on kohatasu kallinemine paratamatu ja mõistetav – kui elektri, toasooja ja toiduainete hinnad pöörase kiirusega üha kerkivad, ei saa ka hooldekodud teisiti, kui peavad oma hindu tõstma. Lisaks üha kasvavate kulude katmisele tuleb ka hooldustöötajate palka tõsta, et kvaliteetset tööjõudu hoida. On ju tõsiasi, et selle raske töö eest teenitava palga saaks mujalt palju kergema vaevaga.