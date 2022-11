Saaremaa vallas ootab 39 last Inglipuu kingitust

Maxima on juba 13 aastat aidanud heade inimeste abiga kokku koguda kingitusi, et viia jõulurõõmu tuhandetele vähekindlustatud perede lastele üle Eesti. Kaubandusketi poolt ellu kutsutud heategevuslik kingikampaania „Inglipuu“ on selle aja jooksul täitnud ligikaudu 22 000 lapse salajase jõulusoovi.