"Lõppkokkuvõttes me elamegi ainult loomade jaoks, pidevalt ainult nendega tegeleme," tõdeb Ahto. Tema tööpäevad venivad mõnigi kord 14-tunnisteks.

Vatsliku tallu sattus praegune peremees hoopiski tänu oma abikaasale, kelle kodu see on. Ahto ise on sündinud Astes ja elanud kuni kooliminekuni ema vanematekodus Murikal. Koolitee alguseks naasis tulevane põllumees perega Astesse, keskkooli lõpetas Leisis.