JUHTKIRI ⟩ Me peame rääkima Helenast

Esmaspäeva õhtul istus ta meie toimetuses koos õega, oodates, et ema Monika töö lõpetaks ja pere saaks koju sõita. Teadsin piigat kogu tema elu. Küllap ütles Helena õhtul lahkudes "Nägemist!". Nii pidigi ju minema, sest teistmoodi ei mahu pähe. Siiani mitte.

Teisipäeva hommikul oli väga halb ilm. Kõik teavad, kui kehv on vihmases ja pimedas novembriudus liigelda, nii jalakäijal kui ka autojuhil. Seda enam nõuab liiklemine kõige suuremat tähelepanelikkust. Ka pisike viga võib maksta elu.

Ma ei tea, mis täpselt juhtus Muratsi teeristis teisipäeva hommikul poole kaheksa paiku. Ma ei süüdista ega mõtle, et kedagi peaks karistama.

Küll aga tahan viidata, et viimase kümmekonna aastaga on Pihtla maantee muutunud üheks kõige liiklustihedamaks teeks Saaremaal. Muratsi, Vaivere, Praakli, Vatsküla kanti on ehitatud kümneid ja kümneid uusi elamuid ning piirkonna autolaviin suundub hommikuti Kuressaare poole.